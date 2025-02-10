Promise Day 2025: जानें क्यों मनाया जाता है प्रॉमिस डे, कैसे सेलीब्रेट करें ये खास दिन
Shreya Pandey
| Feb 10, 2025
फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते को वेलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है. यह हफ्ता सभी कपल्स के लिए बेहद खास होता है.
वेलेंटाइन वीक के पांचवे दिन को प्रॉमिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे से प्यार का वादा करते हैं.
क्या आप जानते हैं कि प्रॉमिस डे क्यों मनाया जाता है. इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई थी.
प्यार में कसमें और वादें आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग करते आ रहें हैं. यह प्यार को मजबूत करने का तरीका है.
प्यार में किए गए वादे रिश्ते में प्यार और विश्वास को बढ़ाता है. इससे लोग जीवन भर एक-दूसरे के होकर रहना चाहते हैं.
इसलिए वेलेंटाइन वीक में इस दिन को भी शामिल किया गया. प्रॉमिस डे हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है.
इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए आप अपने पार्टनर से किए गए वादों को कार्ड पर लिख कर उन्हें दें.
अगर आपका रिश्ता पुराना है तो आप पहले की अच्छी मेमोरी भी अपने स्पेशल वन को याद दिला सकते हैं.
