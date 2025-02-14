जानिए वेलेंटाइन डे की दिलचस्प कहानी, कैसे और क्यों मनाया जाता है यह खास दिन
Shreya Pandey
| Feb 14, 2025
वेलेंटाइन वीक को प्यार से जुड़ा हुआ माना जाता है. यह सप्ताह लवर्स के लिए बहुत खास होता है.
क्या आप जानते हैं कि वेलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है. इसके पीछे का रहस्य बेहद दिलचस्प है.
दरअसल, वेलेंटाइन नाम के दो संत थे. एक रोम के थे और दूसरे वेलेंटाइन टेर्नी के थे.
रोम के संत वेलेंटाइन विवाह को गैरकानूनी घोषित करने पर गुप्त रूप से जोड़ों की शादी करवाते थे. वहां के राजा ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया.
वहीं दूसरी तरफ, ग्रीस में इरोस देवता को प्रेम के देवता के नाम से जाना जाता था. जो हमारे भारत में कामदेव के नाम से जाने जाते हैं.
इरोस देवता को बेहद सुंदर बताया जाता है, वो लोगों के दिलों में प्यार प्यार को उत्पन्न करते हैं.
प्राचीन रोम में एक फेस्टिवल मनाया जाता था. जिसे लूपरकेलिया के नाम से जाना जाता है.
इस दिन शहर की सभी लड़कियां एक बड़े बर्तन में अपने नाम को लिखकर डाल देती थी. फिर लड़के इस नाम को चुनते थे.
लड़के जिस नाम की पर्ची चुनते थे, उन्हें उसी लड़की के साथ एक साल तक रहना होता था. यह फेस्टिवल 15 फरवरी को मनाया जाता था.
