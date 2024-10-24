जानें शूटिंग के बाद फिल्मों में पहने गए कपड़ों का क्या होता है?

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 24, 2024

फिल्म बनाने में मेकर्स के जेब ढीली हो जाती है.

फिल्म में एक्टर्स के ड्रेसेज पर भी बहुत पैसा खर्च किया जाता है.

फिल्मों में एक्टर्स को तरह-तरह के कपड़े पहने देख बहुत अच्छा लगता है.

क्या आपको पता है कि शूटिंग के बाद फिल्मों में पहने गए कपड़ों का क्या होता है?

शूटिंग के बाद कपड़ों को कई बार प्रोडक्शन हाउस को वापस कर दिया जाता है.

प्रोडक्शन हाउस इस्तेमाल किए गए कपड़ों में थोड़ा बदलाव करके उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं.

कई बार इन कपड़ों की नीलामी भी होती है, इसे लोग पैसे देकर ले जाते हैं.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 16.55.08 (4)

शूटिंग के बाद फिल्मों में पहने गए कपड़ों को कई बार वापस बेच भी दिया जाता है.

