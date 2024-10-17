शीशे की तरह चमक उठेगा चेहरा, आज ही अपनाएं ये कोरियन ब्यूटी टिप्स
Ankita Kumari
| Oct 17, 2024
कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत दिखे? लोग खूबसूरत दिखने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं.
तो आज बॉलीवुडलाइफ आपको कुछ कोरियन टिप्स बताएगा जिससे आपकी त्वचा चमक उठेगी.
कोरियन महिलाएं वाटर बेस फेसवॉश का इस्तेमाल करती हैं, जिससे चेहरे के गंदगी साफ हो जाती हैं.
चावल का आटा और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में चमक आ जाएगी.
कोरियन महिलाएं फेस मास्क का इस्तमाल करती हैं.
कोरियन महिलाएं नियमित रूप से फेस मास्क लगाती हैं जिससे उनकी त्वचा की रेडियेंस बनी रहती हैं.
हफ्ते में एक बार कोरियन महिलाएं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं.
धूप में जाने से पहले कोरियन महिलाएं सनस्क्रीन लगती हैं.
कोरियन महिलाएं सोने से पहले हाइड्रेटिंग क्रीम लगाती हैं.
