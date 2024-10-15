रूखे बाल भी हो जाएंगे सिल्की और मुलायम, बस अपनाएं ये कोरियन हेयर केयर टिप्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
बाल झड़ने की समस्या से ज्यादातर लोग परेशान है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ कोरियन हेयर केयर टिप्स बताएंगे, जिससे आपके बाल सिल्की और मुलायम हो जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन गर्ल्स हेयर स्क्रब से अपने बालों को स्क्रबिंग करती हैं, जिससे आपका स्कैल्प एक्सफोलिएट हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप चावल के पानी को हेयरमास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके बाल मुलायम और मजबूत बनेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन गर्ल्स हेल्थी फूड्स खाती हैं. आप अपने खानपान में बदलाव करके बालों को खूबसूरत बना सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्कैल्प पर जमी गंदगी को हटाने के लिए कोरियन गर्ल्स डीप कंडीशनिंग करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बालों को जड़ से मजबूत बनाने के लिए कोरियन गर्ल्स ग्रीन टी से अपने बाल को धोती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन गर्ल्स अपने हेयर वाश करने के बाद हेयर सीरम का यूज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कोरियन गर्ल्स बालों में स्कैल्प टॉनिक का इस्तमाल करती हैं, जिससे उनके बाल मॉइश्चराइ रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कौन हैं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा अमीर हसीना? नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
अगली वेब स्टोरी देखें.