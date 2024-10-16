क्या कॉलेज गर्ल्स को चाहिए कोरियन ग्लास स्कीन?, तो आज ही फॉलो करें ये रूटीन
कॉलेज गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्दी में स्किन को लेकर होती है.
सर्दियों में हर लड़की कोरियन स्किन केयर इस्तेमाल करके स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बना सकती हैं.
सर्दियों में कोरियन स्किन जैसी ग्लास स्किन पाने के लिए मेकअप को उतारने के बाद फेस को डबल क्लींजिंग करना बहुत जरूरी होता है.
डबल क्लींजिंग के बाद स्किन को एक्सफोलिएशन करना भी जरूरी है. ये हमारी स्किन से सारे डर्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है.
स्किन एक्सफोलिएशन के लिए आप कोरियन मोस्ट फेमस राइस वाटर और टोनर भी यूज कर सकती हैं.
सर्दियों में वूमेन की स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है. स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए कोरियन सीरम मार्केट से खरीद सकती हैं.
शीट मास्क से स्किन हाईड्रेट होती है. ये स्किन का रूखापन खत्म करने में मदद करती है. कोरियन मास्क से आप चेहरे को अच्छा ग्लो दे सकती हैं.
सनस्क्रिन प्रोटेक्शन सर्दियों में भी इंपॉर्टेंट होती है सूरज की किरणें सर्दी में भी उतना ही हमारे चेहरे को हार्म करती हैं .
मार्केट में कई अच्छे कोरियन सनस्क्रीन मिल जाते हैं जो हमारी स्किन को UV रेस से प्रोटेक्ट करती है.
कोरियन ग्लास स्किन पाने के लिए आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें आपको कुछ समय बाद ही अपनी स्किन पर फर्क दिखने लगेगा.
