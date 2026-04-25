ब्लैक थाई स्लिट ड्रेस में कृति सेनन ने दिए सिजलिंग पोज, फोटोज देख थम जाएंगी सांसे!
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 24, 2026
कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं.
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इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है.
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फोटोज में एक्ट्रेस को ब्लैक थाई स्लिट ड्रेस में देखा जा सकता है, जिसमें वो सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं.
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इन पिक्चर्स को पोस्ट करते हुए कृति ने कैप्शन में लिखा, 'ग्लैमरस पोज vs पीजे पोज'
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कृति की ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही है और वो अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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कृति जल्द ही 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी. इसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर भी लीड रोल में हैं.
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ये फिल्म इसी साल 19 जून की सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
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