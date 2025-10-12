कृति सेनन की तरह पहना ऑफ शोल्डर गाउन, पार्टी में लट्टू हो जाएंगे लोग
Shashikant Mishra
| Oct 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी खूबसूरती और बोल्ड अदाओं से अक्सर कहर ढा देती हैं.
एक्ट्रेस हाल ही में फिल्मफेयर अवॉर्ड फंक्शन में पहुंची थीं. उन्होंने ऑफ शोल्डर गाउन पहना था.
कृति सेनन ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसी आउटफिट में कुछ फोटोज शेयर की हैं.
कृति सेनन ने ऑफ शोल्डर गाउन में कराए गए फोटोशूट के दौरान ग्लैमरस पोज देकर ध्यान खींचा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.
कृति सेनन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस प्यार लुटा रहे हैं.
कृति सेनन की तरह लड़कियां भी इस ड्रेस को पार्टी में पहन सकती हैं. इस ड्रेस में आपको देख लड़के लट्टू हो जाएंगे.
