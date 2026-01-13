बहन नूपुर के रिस्पेशन में कृति सेनन ने साड़ी पहन ढाया कहर, फैंस बोले- 'परम सुंदरी'
Shashikant Mishra
| Jan 13, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में शादी रचाई है.
कृति सेनन मुंबई में अपनी बहन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचीं और जमकर पोज दिए हैं.
कृति सेनन ने नूपुर सेनन के वेडिंग रिसेप्शन में मेहंदी कलर की साड़ी पहनकर पहुंचीं.
कृति सेनन पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज देकर उन्हें खुश कर दिया.
कृति सेनन काफी खूबसूरत लग रही थीं. उनकी प्यारी स्माइल ने लोगों का दिल जीत लिया.
एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन पर फैंस कमेंट कर रहे हैं.
कृति सेनन को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'परम सुंदरी.' एक फैन ने लिखा है, 'खूबसूरत.'
