Cocktail 2 की रिलीज से पहले कृति सेनन ने दिखाई बोल्ड अदाएं! स्ट्रैपलेस ड्रेस में शेयर की Photo
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 17, 2026
कृति सेनन इन दिनों अपनी मचअवेडेट फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
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कृति सेनन ने अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वो हद से ज्यादा बोल्ड नजर आ रही हैं.
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इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस ने ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस में अपना बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज दिखाया. ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं.
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फोटोज में ब्लैक टॉप, स्टेटमेंट बेल्ट और मल्टीकलर स्कर्ट के साथ कृति का यह लुक मॉडर्न फैशन और एलिगेंस का शानदार मिक्चर है.
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वहीं खुले बाल, न्यूड मेकअप और कॉन्फिडेंट पोज ने कृति की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए. फैंस उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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तस्वीरें सामने आते ही कमेंट सेक्शन में फैंस ने उन्हें 'फैशन क्वीन' और 'ग्लैमरस दिवा' जैसे नामों से नवाजा.
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'कॉकटेल 2' में कृति सेनन एक अलग और फ्रेश अवतार में नजर आ सकती हैं. ये मूवी 19 जून 2026 को रिलीज होगी.
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