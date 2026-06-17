Cocktail 2 की रिलीज से पहले कृति सेनन ने दिखाई बोल्ड अदाएं! स्ट्रैपलेस ड्रेस में शेयर की Photo

कृति सेनन इन दिनों अपनी मचअवेडेट फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. Source: Bollywoodlife.com