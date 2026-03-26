कट-आउट ड्रेस में कृति सेनन ने दिखाया बोल्ड अवतार, किलर अंदाज ने मचाया कोहराम!
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 26, 2026
एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं.
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वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक आउटफिट्स में तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की है, जो एक अवॉर्ड फंक्शन की है.
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इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस कट आउटफिट गाउन लुक में नजर आ रही हैं, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
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ग्रीन कलर के इस आउटफिट में एक्ट्रेस ने जमकर किलर अदाएं दिखाई है, जो उनके फैंस को खूब भा रही है.
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अपनी इन बोल्ड तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'प्यार का रंग हरा है.' उनके ये फोटोज अब वायरल हो रही हैं.
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बता दें कि, कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगी.
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