कट-आउट ड्रेस में कृति सेनन ने दिखाया बोल्ड अवतार, किलर अंदाज ने मचाया कोहराम!

बता दें कि, कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगी. Source: Bollywoodlife.com