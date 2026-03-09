स्टाइलिश ब्लैक गाउन में कृति शेट्टी ने ढाया कहर, हॉल्टर-नेक गाउन में दिए किलर पोज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 09, 2026
साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस कृति शेट्टी सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि, खूबसूरती से भी लाखों दिलों पर राज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ झलक अपने फैंस के साथ शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में कृति ने स्टाइलिश हॉल्टर-नेक गाउन ड्रेस में जमकर पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
इस स्टाइलिश ड्रेस के साथ कृति ने गोल्डन ज्वेलरी और चूड़ियां कैरी की.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'जब आपके अंदर की दुनिया शांत हो, तो आपके आस-पास की दुनिया खूबसूरत लगती है.'
Source:
Bollywoodlife.com
कृति शेट्टी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आपको बता दें कि, कृति ने बॉलवुड फिल्म 'सुपर 30' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया और यहीं से एक्ट्रेस को पहचान मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सुर्ख लाल ड्रेस में 'पंजाब की कैटरीना' ने ढाया कहर, स्वैग देख थम गईं सबकी निगाहें!
अगली वेब स्टोरी देखें.