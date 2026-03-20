ब्लैक साड़ी में ब्यूटी क्वीन बनीं कृतिका कामरा, ट्रेडशनल लुक में दिखाया मॉडर्न स्वैग, देखें फोटोज
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2026
मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने हाल ही में गौरव कपूर के साथ रजिस्टर्ड मैरिज की है.
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शादी के बाद पहली बार एक्ट्रेस ने अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की है.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न स्वैग दिखाया है.
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पिक्चर्स में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी में रॉयल लुक में नजर आ रही हैं.
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साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने पर्ल नेकलेस से अपने लुक को कंपलीट किया है.
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अपनी इन रॉयल तस्वीरों को शेयर करते हुए कृतिका ने फैंस को नवरोज की मुबारकबाद दी है.
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आपको बात दें कि, एक्ट्रेस जल्द ही सीरीज 'मटका किंग' में नजर आने वाली हैं.
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