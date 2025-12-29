कृतिका कामरा ने खास अंदाज में 2025 को कहा गुडबाय, बिकिनी फोटोज से बढ़ा दी फैंस की धड़कन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 29, 2025
टीवी से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक जलवा बिखेरने वाली कृतका कामरा ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उनका 'बीच बेबी' लुक देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पोस्ट में नजर आ रही ये सभी तस्वीरें कृतिका की साल 2025 की खूबसूरत यादें हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने बीच की कई बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर की है, जो अब इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज को शेयर करते हुए कृतिका ने कैप्शन में लिखा, 'नए साल की शुरुआत से पहले ड्राफ्ट्स को साफ करना.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, कृतिका टीवी शो के अलावा कई सीरीज में भी नजर आ चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को हाल ही में सीरीज 'द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली' में उन्हें देखा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT पर भारती सिंह या अमिताभ बच्चन किसका जलवा? जानें टॉप 5 की पोजीशन
अगली वेब स्टोरी देखें.