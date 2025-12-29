कृतिका कामरा ने खास अंदाज में 2025 को कहा गुडबाय, बिकिनी फोटोज से बढ़ा दी फैंस की धड़कन

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 29, 2025

टीवी से ओटीटी प्लेटफॉर्म तक जलवा बिखेरने वाली कृतका कामरा ने अपनी बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें उनका 'बीच बेबी' लुक देखने को मिल रहा है.

पोस्ट में नजर आ रही ये सभी तस्वीरें कृतिका की साल 2025 की खूबसूरत यादें हैं.

इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने बीच की कई बोल्ड और हॉट तस्वीरें शेयर की है, जो अब इंटरनेट का पारा हाई कर रही हैं.

इन फोटोज को शेयर करते हुए कृतिका ने कैप्शन में लिखा, 'नए साल की शुरुआत से पहले ड्राफ्ट्स को साफ करना.'

बता दें कि, कृतिका टीवी शो के अलावा कई सीरीज में भी नजर आ चुकी है.

एक्ट्रेस को हाल ही में सीरीज 'द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली' में उन्हें देखा गया था.

