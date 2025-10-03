कुमार विश्वास की तरह दिवाली पर ट्राई करें ये ट्रेडिशनल आउटफिट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2025

कवि कुमार विश्वास अपनी बेहतरीन कविताओं के लिए देश ही नहीं दुनिया में काफी मशहूर हैं.

कुमार विश्वास कविताओं के साथ ही पिछले कुछ समय से 'अपने-अपने राम' में भगवान श्रीराम का गुणगान करते हैं.

कुमार विश्वास अच्छे वक्ता हैं और जिस भी महफिल में जाते हैं, उसे अपने नाम कर लेते हैं.

कुमार विश्वास की कविताओं के साथ ही उनके आउटफिट भी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहते हैं.

कुमार विश्वास कवि सम्मेलन और अन्य इवेंट में वेस्टर्न आउटफिट से लेकर ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आते हैं.

कुमार विश्वास जब 'अपने-अपने राम' में पहुंचते हैं तो उनकी भारतीय पारंपरिक पोशाक उनकी शोभा बढ़ाती है.

कुमार विश्वास के खूबसूरत आउटफिट अलग-अलग कंपनियां डिजाइन करती हैं.

कुमार विश्वास हाल ही में लंदन में 'अपने-अपने राम' के लिए गए थे. इस कार्यक्रम में उनके आउटफिट चर्चा में रहे.

दिवाली पर आप कुमार विश्वास की तरह ट्रेडशिनल ड्रेस पहनकर लोगों के बीच छा सकते हैं.

