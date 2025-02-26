मनीष मल्होत्रा के सबसे खूबसूरत वेडिंग लहंगा डिजाइन, देखते ही शादी करने का करेगा मन
Shreya Pandey
| Feb 26, 2025
मनीष मल्होत्रा इंडस्ट्री के फेमस फैशन डिजाइनर हैं. फिल्म इंडस्ट्री की कई हसीन एक्ट्रेसेस इनके ड्रेस को पहनती हैं.
मनीष मल्होत्रा का वेडिंग लहंगा भी बहुत फेमस है. कई एक्ट्रेसेस ने अपनी शादी में इनके लहंगे पहने हैं.
कियारा अडवाणी ने भी अपनी शादी में मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर लहंगे का चुनाव किया था. आप भी ऐसा लहंगा पहन सकती हैं.
आप शादी में अंकिता लोखंडे की तरह लहंगा भी पहन सकते हैं. गोल्डन लहंगा बहुत ट्रेंड में है.
करिश्मा कपूर ने भी अपनी शादी में मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर लहंगा पहना था.
उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी शादी में मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई रेड कलर का लहंगा पहना था.
प्रीति जिंटा ने भी अपनी शादी में रेड कलर के लहंगे को चुना था. इसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था.
कनिका कपूर ने भी शादी में पेस्टल कलर का लहंगा पहना था, जिसे मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था.
