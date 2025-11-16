स्लिम फिट वाइट ड्रेस में दिखें सुपर ग्लैम! भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा से सीखें पार्टी परफेक्ट स्टाइलिंग टिप्स
Masummba Chaurasia
| Nov 16, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर अपने स्टनिंग लुक को लेकर सुर्खियों में हैं.
इस तरह का आउटफिट आप भी दोस्तों के साथ पार्टी, डेट नाइट या किसी भी ग्लैमरस गैदरिंग में कैरी कर सकती हैं.
इस तरह की हॉल्टर नेक ड्रेस आपकी शोल्डर लाइन को खूबसूरती से हाईलाइट करती है और लुक को क्लीन व क्लासी बनाती है.
व्हाइट कलर हर स्किन टोन पर जचता है और लुक को तुरंत ब्राइट व ग्रेसफुल बनाता है. पार्टी लुक में एलिगेंस जोड़ने के लिए परफेक्ट.
इस तरह की फाइन वर्क वाली ड्रेस ग्लैम और ग्रेस दोनों का बैलेंस रखती है न ज्यादा हैवी, न ज्यादा सिंपल.
ओपन हेयर विद सॉफ्ट कर्ल्स या ब्लो ड्राय इस तरह की ड्रेस के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लिमेंट करते हैं.
हल्का मेकअप, ब्राइट लिप शेड और सॉफ्ट आई मेकअप इस तरह की पार्टी ड्रेस को फ्लॉन्ट करता है.
लुक कंप्लीट करने के लिए छोटे ईयररिंग्स या एक स्टेटमेंट रिंग काफी है. कम एक्सेसरीज आउटफिट को ज्यादा प्रीमियम बनाती हैं.
इस तरह की फिटेड ड्रेस बॉडी शेप को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करती है और एक कॉन्फिडेंट लुक देती है खासकर नाइट पार्टीज के लिए.
