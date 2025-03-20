वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट हैं रश्मिका मंदाना के ये लहंगे, दुल्हन से भी लगेंगी ज्यादा हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
रश्मिका मंदाना की क्यूटनेस लोगों को दीवाना बना देती है. ये नेशनल क्रश भी रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका का स्टाइलिश और खूबसूरत लुक बेहद कमाल हैं. इनका फैशन सेंस भी बहुत शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको रश्मिका की खूबसूरत लहंगे डिजाइन को दिखा रहें हैं, जिन्हें आप शादियों में पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादियों में आप ऑर्गेंजा लहंगा पहन सकती हैं. इसका लुक भी बहुत कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट एंब्रॉयडरी लहंगा भी शादी के लिए परफेक्ट है. इसका हैवी लुक बहुत खूबसूरत लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
शिमरी लहंगा बहुत ट्रेंड में है. आप शादियों में इन्हें भी ट्राई कर सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
हैवी लुक के लिए कढ़ाई लहंगा भी अच्छा ऑप्शन है. इसे भी आप ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रेखा को इस फिल्म में कास्ट करने से पहले डायरेक्टर के छूट गए थे पसीने, मिली चेतावनी...
अगली वेब स्टोरी देखें.