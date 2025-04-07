शादियों के लिए परफेक्ट हैं इन बॉलीवुड एट्रेसेज के लहंगे, चेहरे पर दिखेगा नूर
Shreya Pandey
| Apr 07, 2025
शादियों के सीजन में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप इन एक्ट्रेस की तरह लहंगा पहन सकती हैं.
आप शादियों में कृति सैनन की तरह पर्पल हैवी लहंगा पहन सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत लुक देगा.
अगर आप शादियों में स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो श्रद्धा की तरह फुल स्लीव्स लहंगा भी कैरी कर सकतीहैं।
वेडिंग सीजन में सिंपल सोबर लुक के लिए आप कियारा की तरह व्हाइट लहंगा भी पहन सकती हैं.
खूबसूरत लगने के लिए चुनरी डिजाइन वाली आलिया का लहंगा लुक भी कमाल का ऑप्शन है.
वेडिंग में शादीशुदा औरतों के लिए कैटरीना का रेड लहंगा भी अच्छा ऑप्शन है. यह भी खूबसूरत लगेगा.
शादियों में हॉट और बोल्ड लुक के लिए आप दिशा की तरह लहंगा भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक आपके हुस्न की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे.
