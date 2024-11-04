शादी के सीजन में दिखना है सबसे अलग, कॉपी करें सोनम बाजवा के ये वेडिंग आउटफिट्स

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2024

शादी सीजन में डे फंक्शन के लिए सोनम बाजवा की इस डिजाइनर साड़ी से आप आइडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोनम बाजवा की तरह आप भी इस काफ्तान सूट को पहनकर कुछ नया और स्टाइलिश ट्राई कर सकती हैं.

स्टाइलिश और कंफरटेबल आउटफिट पहनना चाहती हैं तो सोनम बाजवा का ये सूट एकदम फिट रहेगा.

सोनम बाजवा की तरह आप भी इस साड़ी को पहनकर कर ग्लैमरस दिख सकती हैं.

मल्टीकलर के इस कुर्ते को पहनकर सोनम बाजवा की तरह लोगों के होश उड़ा सकती हैं.

दुल्हन की बहन को खूबसूरती में टक्कर देना है तो इस डिजाइन को आज ही कॉपी कर लीजिए.

लाइट कलर्स के आउटफिट्स को अगर पसंद करती हैं, तो इस तरह का सूट बेस्ट रहेगा.

वेडिंग पार्टी में ये सोनम बाजवा का ब्लैक कुर्ता विद ग्रीन पट्टे वाला दुप्पटा भी खूब जांचेगा.

नाइट पार्टी में सोनम बाजवा का ये लहंगा आपकी खूबसूरती में चार- चांद लगा देगा.

वेडिंग में व्हाइट थीम को फॉलो करना चाहती हैं तो सोनम बाजवा का ये अनारकली सूट सबसे बेहतर रहेगा.

