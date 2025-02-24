सांवली सूरत पर खूब जंचती हैं इन रंगों की Lipstick, एक बार जरूर ट्राई करें शेड्स
| Feb 23, 2025
सांवली रंगत वाली लड़कियों के लिए लिपस्टिक का सही शेड चुनना बेहद जरूरी होता है.
गुलाबी रंग की लिपस्टिक खासकर रोज़ पिंक सांवली त्वचा पर बेहद जचती है और चेहरे पर ताजगी लाती है.
ब्राउन और बेज शेड्स भी सांवली रंगत के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल लुक देते हैं.
ब्राउन-ब्लैक शेड्स या चॉकलेटी रंग भी इस स्किन टोन पर बहुत अच्छे लगते हैं और बोल्ड लुक देते हैं.
गहरे लाल रंग के शेड्स जैसे कि क्लासिक रेड, सांवली त्वचा पर बहुत अच्छे नज़र आते हैं और ग्लैमरस लुक देते हैं.
शिमरी शेड्स वाले लिपस्टिक भी अच्छे होते हैं, जो सांवली रंगत को और उभारते हैं.
अगर आप सिंपल लुक चाहती हैं, तो न्यूड और पिंक-ब्राउन शेड्स हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहते हैं.
