लोहड़ी पर एक्ट्रेसेस वाले ये पंजाबी सूट करें ट्राई, लुक दिखेगा स्टाइलिश

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 12, 2025

अगर आप लोहड़ी के त्योहार में शामिल होने जा रहीं हैं, तो एक्ट्रेसेस वाले इन सूट्स को करें कैरी.

लोहड़ी पर ट्रेडिशनल आउटफिट बेहद खूबसूरत लगता है.

ऐसे में आप भी सेलेब्स से इंस्पायर होकर सूट कैरी कर सकती हैं.

फंक्शन में आप इस तरह का कपल मैचिंग आउटफिट भी ट्राई कर सकते हैं.

लोहड़ी पर अगर एलिगेंट लुक चाहिए, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है.

इस सूट में आपका सादगी भरा अंदाज सभी लोगों को खूब भाएगा.

शरारा तो हर फंक्शन या त्योहार पर पहना जा सकता है. ये लोहड़ी के लिए भी परफेक्ट लुक है

शॉर्ट अनारकली कुर्ते के साथ चूड़ीदार पायजामी आपके स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ाएगा.

