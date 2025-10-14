पार्टी में दिखना है एलीगेंट और रॉयल? अदिति राव हैदरी के इस लहंगे से लें स्टाइल इंस्पिरेशन!
Masummba Chaurasia
| Oct 14, 2025
अदिति राव हैदरी हमेशा अपने ग्रेसफुल और रॉयल अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनका ये लहंगा लुक फैंस का दिल चुरा रहा है.
इस बार बेबो जान ने पेस्टल टोन में लहंगा चुना, जो दिन और रात दोनों पार्टी के लिए परफेक्ट है.
इस तरह से लहंगे में ये कलर आपको क्लासी और सोफिस्टिकेटेड वाइब देता है.
भारी कढ़ाई के बजाय हल्के थ्रेडवर्क और ग्लिटर डिटेल्स ने इस लहंगे को और भी एलीगेंट बनाया है, जो सिंपल लेकिन रॉयल दिख रहा है.
अदिति ने अपने लुक को मॉडर्न टच देने के लिए डीप नेक ब्लाउज चुना.
आप चाहें तो इसी डिजाइन को अपने कम्फर्ट के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकतीं हैं.
लहंगे के साथ मैचिंग लेकिन लाइटवेट दुपट्टा कैरी करें. ये न सिर्फ लुक को बैलेंस करता है बल्कि आसानी से कैरी होता है.
अदिति ने अपने लुक को पूरा करने के लिए सिर्फ झुमके और स्टेटमेंट रिंग पहनी. अगर आप भी पार्टी में जा रही हैं, तो बस एक या दो स्टेटमेंट पीस काफी हैं.
उनका लो बन और हल्के कर्ल्स वाला हेयरस्टाइल पूरे लुक को रॉयल टच दे रहा है. आप चाहें तो ओपन वेव्स भी रख सकती हैं.
अदिति का मेकअप ग्लोईंग और मिनिमल है. न्यूड लिप्स, सटल हाइलाइटर, पार्टी लाइट्स में ये लुक बेहद फ्रेश दिखता है.
