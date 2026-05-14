पलक तिवारी का देसी अंदाज देख फैंस हुए क्लीन बोल्ड, इंटरनेट पर छाई Photos
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| May 13, 2026
पलक तिवारी इन दिनों अपनी हालिया वेब सीरीज 'लुक्खे' को लेकर चर्चा में हैं.
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इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है.
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इन फोटोज में पलक का देसी लुक देखने को मिल रहा है, जो फैंस को दीवाना बना रहा है.
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पिक्चर्स में पलक पर्पल कलर के सलवार सूट में नजर आ रही हैं.
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वहीं एक फोटो पर वो अपना दुपट्टा लहराती नजर आ रही है, जो फैंस को खूब भा रहा है.
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इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने पूछा, 'क्या लुक्खे देखी?'
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बता दें कि, पलक की वेब सीरीज 'लुक्खे' 8 मई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है.
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