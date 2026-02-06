ऑरेंज साड़ी में माधुरी दीक्षित ने मचाया गदर, दिलकश अदाओं ने लूटा फैंस का करार

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 06, 2026

वक्त बदल गया, दौर बदल गया लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो है 'धक-धक गर्ल' का जादू, जो एक बार फिर फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

आज भी एक्ट्रेस जब कैमरे के सामने आती हैं, तो नई हसीनाओं की चमक भी फीकी पड़ जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो ऑरेंज साड़ी में कहर बरपाती दिखाई दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में एक्ट्रेस को दिलकश पोज देते हुए देखा जा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

'धक-धक गर्ल' ने अपने लुक को गोल्डन झुमके और बैंगल्स से कंपलीट किया है.

Source: Bollywoodlife.com

माधुरी का ये लुक उनके हालिया नेटफ्लिक्स इवेंट का है, जिसपर अब फैंस दिल हार रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने फोटोज को शेयर करते हुए लिखा, 'एक साड़ी, एक मुस्कान और थोड़ा सा जादू'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बनारसी साड़ी में मोनालिसा ने ढाया कहर, पति के साथ दिए ऐसे पोज; देख थम गई फैंस की निगाहें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.