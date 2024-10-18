57 की उम्र में कैसे 25 की दिखती हैं माधुरी? यंग स्किन के लिए करती हैं ये टिप्स फॉलो

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

माधुरी दीक्षित 57 साल की हैं.

लेकिन एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से आज की हसीनाओं को टक्कर देती हैं.

कई बार सवाल उठे हैं कि माधुरी दीक्षित ऐसा क्या करती हैं, जिससे वह जवान दिखती हैं.

आज हम आपको माधुरी दीक्षित की स्किन का राज बताने वाले हैं.

माधुरी दीक्षित रोजाना सोने से पहले अपना मेकअप साफ करना कभी नहीं भूलतीं.

वह मेकअप साफ करने के बाद विटामिन सी का सीरेम जरूर लगाती हैं.

माधुरी ने अपनी डाइट में फल और जूस को काफी अच्छी मात्रा में जोड़ा है.

वह कभी भी पानी पीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं.

माधुरी दीक्षित जैसी स्किन चाहिए तो आपको हमेशा पूरी नींद लेनी होगी.

