फिल्मी दुनिया में आते ही मोनालिसा का हुआ कायापलट, खूबसूरती पर हो जाएंगे फिदा
Shashikant Mishra
| Mar 11, 2026
महाकुंभ से चर्चा में आईं मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली है.
मोनालिसा शादी को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं. उनकी शादी के बीच उनकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं.
मोनालिसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अलग-अलग भाषा की फिल्में कर रही हैं.
मोनालिसा ने जब से ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखा तब से उनकी उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं.
महाकुंभ की वायरल गर्ल की लाइफस्टाइल में काफी फर्क पड़ा है, जो साफ नजर आता है.
मोनालिसा अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं.
मोनालिसा की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनके इंस्टाग्राम पर करीब साढ़े नौ लाख फॉलोवर्स हैं.
