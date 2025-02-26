Mahashivratri 2025: हर हर महादेव से लेकर नमो नमो तक, घर बैठे जरूर सुनें भगवान शिव के ये 5 बॉलीवुड Songs
Mishra Rajivranjan
| Feb 26, 2025
आज महाशिवरात्रि का त्योहार है.
पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा है.
ऐसे में आज हम आपके लिए भगवान शिव को समर्पित ये 5 बॉलीवुड गाने लाए हैं.
फिल्म केदारनाथ का गाना ‘नमो नमो’ भी काफी स्पेशल है.
आप महाशिवरात्रि के मौके पर ब्रह्मास्त्र फिल्म का गाना ‘देवा देवा’ को भी एंजॉय कर सकते हैं.
बाहुबली फिल्म का गाना ‘कौन है वो’ को आप खूब इंजॉय करेंगे.
अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओएमजी 2 का गाना ‘हर हर महादेव’ सुनें.
आप महाशिवरात्रि को और भी स्पेशल बनाने के लिए अजय देवगन की 2016 में रिलीज हुई फिल्म शिवाय से ‘बोलो हर हर’ गाने को भी सुन सकते हैं.
