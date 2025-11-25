28 की हुईं माहिरा शर्मा साड़ी पहनकर ढाती हैं कहर, फैंस हो जाते हैं लट्टू
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2025
एक्ट्रेस माहिरा शर्मा 25 नवंबर को 28 साल की हो गई हैं. उनको बर्थडे पर फैंस ने विश किया.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा शर्मा ने कम उम्र में काफी नाम कमाया है. वह अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली माहिरा शर्मा अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा शर्मा अक्सर भारतीय परिधान में नजर आती हैं और फैंस को कमाल लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा शर्मा साड़ी पहनकर अलग-अलग अंदाज में पोज देकर फैंस का ध्यान खींचती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा शर्मा की साड़ी वाली तस्वीरें फैंस को इतनी पसंद आती है कि वह उनके दीवाने हो जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा की जबरदस्त फॉलोइंग है, जिसके चलते उनकी फोटोज वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्मृति मंधाना ट्रेडिशनल आउटफिट में बिखेरती हैं जलवा, देखें खूबसूरत फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.