माहिरा शर्मा के ग्लैमरस दिवाली लुक्स ने बनाया दीवाना
Shashikant Mishra
| Oct 21, 2025
एक्ट्रेस माहिरा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर ध्यान खींचा है.
माहिरा शर्मा ने फोटोशूट के दौरान एक से बढ़कर पोज देकर अपनी अदाओं से फैंस को दिल जीता है.
एक्ट्रेस के दिवाली लुक्स को देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस माहिरा शर्मा की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. उनके दिवाली लुक्स चर्चा में बने हुए हैं.
माहिरा शर्मा ने ब्लू कलर की साड़ी पहनकर अपना ग्लैमरस अवतार दिखाकर फैंस को रिझाया है.
माहिरा शर्मा ने येलो कलर की बैकलेस सलवार सूट में कहर ढा दिया. उन पर फैंस की निगाहें टिक जाएंगी.
माहिरा शर्मा ने पिंक कलर की आउटफिट अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की और फैंस को दीवाना बनाया.
