बैकलेस ब्लैक ड्रेस में माहिरा शर्मा ने दिखाई ऐसी अदाएं, फैंस बोले- 'मैम ने मॉडल फेल कर दिए'

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 18, 2026

'बिग बॉस' फेम और पंजाब की फेमस एक्ट्रेस माहिरा शर्मा अपने स्टाइलिश तस्वीरों और ग्लैमर से चर्चा में बनी रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने अब अपनी लेटेस्ट फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ऐसी पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसे देख फैंस के पसीने छूट गए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा लेटेस्ट फोटोज में बैकलेस ब्लैक ड्रेस में कहर ढा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्रोसेस पर भरोसा रखो.'

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर एक्ट्रेस की फोटो पर लिखा, 'माहिरा मैम ने मॉडल्स को फेल कर दिए.'

Source: Bollywoodlife.com

उनकी ये इमेजेस फैंस को खूब भा रही हैं और वो जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 8 साल पुरानी यादों में खोई मौनी रॉय, जब 'नागिन' बनकर जीता था सबका दिल! देखें फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.