बैकलेस ब्लैक ड्रेस में माहिरा शर्मा ने दिखाई ऐसी अदाएं, फैंस बोले- 'मैम ने मॉडल फेल कर दिए'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 18, 2026
'बिग बॉस' फेम और पंजाब की फेमस एक्ट्रेस माहिरा शर्मा अपने स्टाइलिश तस्वीरों और ग्लैमर से चर्चा में बनी रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब अपनी लेटेस्ट फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी ऐसी पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसे देख फैंस के पसीने छूट गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माहिरा लेटेस्ट फोटोज में बैकलेस ब्लैक ड्रेस में कहर ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्रोसेस पर भरोसा रखो.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक यूजर एक्ट्रेस की फोटो पर लिखा, 'माहिरा मैम ने मॉडल्स को फेल कर दिए.'
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी ये इमेजेस फैंस को खूब भा रही हैं और वो जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 8 साल पुरानी यादों में खोई मौनी रॉय, जब 'नागिन' बनकर जीता था सबका दिल! देखें फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.