प्रॉमिस डे पर पार्टनर से करें ये 7 वादे, सात जन्मों तक नहीं टूटेगा रिश्ता
Shreya Pandey
| Feb 10, 2025
हर साल 11 फरवरी को प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है. यह वेलेंटाइन वीक का पांचवां दिन होता है.
इस दिन कपल्स एक-दूसरे से प्यार के वादे करते हैं और जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं.
आप भी प्रॉमिस डे को स्पेशल बनाने के लिए अपने पार्टनर से ये वादे कर सकते हैं. ये आपके रिश्तें को मजबूत बनाएगा.
रिश्तों को निभाने के लिए कपल्स का एक-दूसरे को ‘मान-सम्मान’ देना जरुरी है.
आपके पार्टनर अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हों आप उनके सपने को पूरा करने का वादा करें.
आप अपने पार्टनर की छोटी-छोटी चीजों को याद रखने का वादा करें. आप उनकी खुशियों का ध्यान रखें.
रिश्ते को जीवन भर चलाने के लिए जरुरी है कि आप रिश्ते में ईमानदार रहें.
अपने पार्टनर से आप ‘झुठ ना बोलने का वादा’ करें. झुठ बोलने से रिश्ता कमजोर हो जाता है.
जीवन में इंसान कभी न कभी मुश्किलों में जरूर पड़ता है. ऐसे में आप अपने पार्टनर से ‘साथ देने का वादा करें
