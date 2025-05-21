वट सावित्री के दिन बनाएं ऐसे हेयरस्टाइल, बढ़ जाएगी चेहरे की खूबसूरती

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 21, 2025

वट सावित्री का व्रत सभी महिलाओं के लिए बेहद स्पेशल होता है.

Source: Bollywoodlife.com

इस सिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा-पाठ करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस दिन महिलाएं बहुत सजती भी हैं. इस दिन आप इस तरह से अपने बालों को बना सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप इस दिन हैवी सूट पहनेंगी तो आप बालों को फ्रंट से चोटी कर के खोल सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप साड़ी पहन रहीं हैं तो आप बालों का बन बना सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

साड़ी पर आप कियारा की तरह पोनी हेयरस्टाइल भी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप इस दिन लहंगा पहन रहीं हैं तो आप एक्ट्रेस के इस हेयरस्टाइल को कॉपी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: स्लिम लड़कियों के लिए एकदम परफेक्ट हैं सुहाना खान की ये साड़ियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.