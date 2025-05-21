वट सावित्री के दिन बनाएं ऐसे हेयरस्टाइल, बढ़ जाएगी चेहरे की खूबसूरती
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 21, 2025
वट सावित्री का व्रत सभी महिलाओं के लिए बेहद स्पेशल होता है.
इस सिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा-पाठ करती हैं.
इस दिन महिलाएं बहुत सजती भी हैं. इस दिन आप इस तरह से अपने बालों को बना सकती हैं.
अगर आप इस दिन हैवी सूट पहनेंगी तो आप बालों को फ्रंट से चोटी कर के खोल सकती हैं.
अगर आप साड़ी पहन रहीं हैं तो आप बालों का बन बना सकती हैं.
साड़ी पर आप कियारा की तरह पोनी हेयरस्टाइल भी कर सकती हैं.
अगर आप इस दिन लहंगा पहन रहीं हैं तो आप एक्ट्रेस के इस हेयरस्टाइल को कॉपी कर सकती हैं.
