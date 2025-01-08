Tailor से कहकर जरूर बनवा लें इन 5 डिजाइन के ब्लाउज, कड़कती ठंड में भी लगेंगी बड़ी खूबसूरत

Tailor से कहकर जरूर बनवा लें इन 5 डिजाइन के ब्लाउज, कड़कती ठंड में भी लगेंगी बड़ी खूबसूरत
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2025
कड़कती ठंड में आपको एक बार ये ब्लाउज डिजाइन ट्राई करना चाहिए. ये ब्लाउज डिजाइन आपको शानदार लुक्स के साथ ही ठंड से भी बचाएंगे.
ये पांचों ब्लाउज डिजाइन आप पर खूब जचेंगे. इनकी डिजाइनिंगआपको स्टाइल के साथ ही कम्फर्ट भी देगा.
इन डिजाइन के ब्लाउज आप अपनी साड़ी या फिर लहंगे के साथ पहन सकती हैं.
आप इन्हें किसी भी फंक्शन का हिस्सा बना सकती हैं.
ठंड के दिनों फुल स्लीव डिजाइन वाले ब्लाउज बनवाएं. ये आपको बहुत ही शानदार लुक देता है.
नेक पर वर्क वाले फुल स्लीव ब्लाउज आपको स्टाइलिश लुक देते हैं. ये आपको ठंड से भी बचाते हैं.
केप वाले ब्लाउज आजकल बहुत ट्रेंड में हैं. इसे आप ये लहंगा और साड़ी दोनों के साथ पहन सकती हैं.
हाई नेक कॉलर डिजाइन वाले ब्लाउज भी आप बनवा सकती हैं.
ठंड के दिनों ब्लेजर डिजाइन ब्लाउज बेस्ट होगा.
