Shweta Tiwari की इन ड्रेसेस से स्पेशल बनाएं Valentine का पूरा हफ्ता, मजनू बन घूमेंगे पार्टनर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 21, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की टॉप हसीनाओं में से एक हैं.
लेकिन 44 साल की श्वेता अपने फैशन सेंस में 24 साल की हसीनाओं से आगे हैं.
वैलेंटाइन वीक आने वाला है और इस वैलेंंटाइन आप श्वेता तिवारी की कुछ अमेजिंग ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं.
मैरिड लड़कियां इस वैलेंटाइन इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं, जिसका ब्लाउज थोड़ा बोल्ड होगा.
श्वेता इस थाई स्लिट कट ड्रेस में गॉर्जियस लग रही हैं. आप भी इसमें परफेक्ट लगेंगे.
श्वेता की ये ब्लू ड्रेस भी काफी सुंदर हैं. इस ड्रेस में वह काफी एलिगेंट लग रही हैं.
मैरिड गर्ल्स अपने लुक को साड़ी में इस तरह अट्रैक्टिव बना सकती हैं.
इस ब्लैक शिमरी ड्रेस में श्वेता का लुक देखते ही नहीं बन रहा है. वह काफी हॉट लग रही हैं.
श्वेता तिवारी का ये लुक भी अमेजिंग है.
