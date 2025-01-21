Shweta Tiwari की इन ड्रेसेस से स्पेशल बनाएं Valentine का पूरा हफ्ता, मजनू बन घूमेंगे पार्टनर

Kavita | Jan 21, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की टॉप हसीनाओं में से एक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन 44 साल की श्वेता अपने फैशन सेंस में 24 साल की हसीनाओं से आगे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वैलेंटाइन वीक आने वाला है और इस वैलेंंटाइन आप श्वेता तिवारी की कुछ अमेजिंग ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मैरिड लड़कियां इस वैलेंटाइन इस तरह की साड़ी पहन सकती हैं, जिसका ब्लाउज थोड़ा बोल्ड होगा.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता इस थाई स्लिट कट ड्रेस में गॉर्जियस लग रही हैं. आप भी इसमें परफेक्ट लगेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता की ये ब्लू ड्रेस भी काफी सुंदर हैं. इस ड्रेस में वह काफी एलिगेंट लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मैरिड गर्ल्स अपने लुक को साड़ी में इस तरह अट्रैक्टिव बना सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस ब्लैक शिमरी ड्रेस में श्वेता का लुक देखते ही नहीं बन रहा है. वह काफी हॉट लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी का ये लुक भी अमेजिंग है.

Source: Bollywoodlife.com

