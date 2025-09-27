मलाइका अरोड़ा की तरह पहने सूट, नवरात्रि के उत्सव में लगा देंगी चार चांद

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक नवरात्रि के इवेंट में पहुंची थीं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा ने नवरात्रि के इस इवेंट में अनारकली सूट पहना हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा की ड्रेस में काफी खूबसूरती लग रही थीं. उनकी ड्रस चर्चा में बनी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा के फैंस उनके लुक को पसंद कर रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नवरात्रि के उत्सव में मलाइका अरोड़ा की तरह अनारकली सूट आप भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मलाइका अरोड़ा जिस तरह से खूबसूरत लग रही थीं, उसी तरह आप भी उत्सव में चार चांद लगा देगीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दुर्गा पूजा पर ट्राई करें सुमोना चक्रवर्ती के स्टाइलिश लुक्स, कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ की ये तस्वीरें जीत लेंगी दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.