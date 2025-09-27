मलाइका अरोड़ा की तरह पहने सूट, नवरात्रि के उत्सव में लगा देंगी चार चांद
Shashikant Mishra
| Sep 27, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में एक नवरात्रि के इवेंट में पहुंची थीं.
मलाइका अरोड़ा ने नवरात्रि के इस इवेंट में अनारकली सूट पहना हुआ था.
मलाइका अरोड़ा की ड्रेस में काफी खूबसूरती लग रही थीं. उनकी ड्रस चर्चा में बनी हुई है.
एक्ट्रेस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
मलाइका अरोड़ा के फैंस उनके लुक को पसंद कर रहे हैं और काफी तारीफ कर रहे हैं.
नवरात्रि के उत्सव में मलाइका अरोड़ा की तरह अनारकली सूट आप भी पहन सकती हैं.
मलाइका अरोड़ा जिस तरह से खूबसूरत लग रही थीं, उसी तरह आप भी उत्सव में चार चांद लगा देगीं.
