52 साल की मलाइका अरोड़ा ने डीपनेक ड्रेस में ढाया कहर
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 31, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में एक इवेंट में शिरकत की है.
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मलाइका अरोड़ा ने इवेंट के दौरान पैप्स को एक से बढ़कर पोज दिए हैं.
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एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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मलाइका अरोड़ा ने डीपनेक ड्रेस पहनी थी और जमकर फोटो क्लिक करवाईं.
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एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इवेंट के दौरान अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
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मलाइका अरोड़ा के फैंस उनकी लेटेस्ट फोटोज को काफी पसंद कर रहे हैं.
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52 साल की एक्ट्रेस की फिटनेस के आगे नई एक्ट्रेस फेल हो जाएंगी.
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