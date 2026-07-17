52 साल की मलाइका अरोड़ा ने सिजलिंग अंदाज में ढाया कहर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 17, 2026

बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा 52 साल की हो चुकी हैं.

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मलाइका अरोड़ा के ग्लैमरस अंदाज में किसी तरह की कमी नहीं आई है.

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मलाइका इन दिनों अपने बेटे संग वेकेशन पर हैं और इसक झलक दिखा रही हैं.

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एक्ट्रेस की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. उनकी तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा हैं.

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मलाइका अरोड़ा ने अलग-अलग रिवीलिंग ड्रेस पहनकर ग्लैमरस पोज दिए हैं.

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मलाइका का सिजलिंग अंदाज देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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एक्ट्रेस की तस्वीरों को देख कहा जा सकता है कि वह खुलकर जिंदगी जीना जानती हैं.

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