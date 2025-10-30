मलाइका अरोड़ा का ग्लैमरस गोल्डन लुक बना पार्टी इंस्पिरेशन! इस तरह की ड्रेस में दिखेंगी आप भी रेड-कार्पेट लेडी
Masummba Chaurasia
| Oct 30, 2025
मलाइका अरोड़ा ने इस बार हल्के गोल्डन शेड का हॉल्टर नेक गाउन पहना, जो उनकी ग्लोइंग स्किन टोन के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है.
इस गाउन की डीप नेकलाइन में पर्ल-चेन डिटेलिंग ने लुक में चार चांद लगा दिए हैं, जो इसे और भी ग्लैमरस बना रही है.
सामने की तरफ खूबसूरत ड्रेपिंग डिजाइन इस आउटफिट को बेहद एलिगेंट और फ्लैटरिंग टच दे रही है.
मलाइका ने अपने इस पार्टी लुक को सिंपल पर्ल इयररिंग्स और फिंगर रिंग्स के साथ बैलेंस किया है, जिससे ड्रेस खुद फोकस में रहे.
न्यूड टोन मेकअप, ब्राउन आईशैडो और न्यूड लिप्स ने इस गाउन के साथ मलाइका की खूबसूरती को और निखारा है.
खुले वेवी बालों ने उनके इस गॉर्जियस लुक में सॉफ्ट रोमांटिक वाइब जोड़ दी है, जो पार्टी नाइट के लिए बेस्ट है.
इस फिगर-हगिंग गाउन में मलाइका का फिटनेस लेवल साफ झलकता है. जो हर महिला के लिए फिटनेस इंस्पिरेशन है.
अगर आप किसी हाई-एंड पार्टी या कॉकटेल फंक्शन में ग्लैमरस लगना चाहती हैं, तो मलाइका की इस ड्रेस से बेहतर इंस्पिरेशन नहीं हो सकती.
