मलाइका अरोड़ा का ग्लैमरस गोल्डन लुक बना पार्टी इंस्पिरेशन! इस तरह की ड्रेस में दिखेंगी आप भी रेड-कार्पेट लेडी Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2025