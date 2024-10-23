महल से कम नहीं है मलाइका अरोड़ा का घर, इतनी है नेटवर्थ

मलाइका अरोड़ा आज 23 अक्टूबर को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं.

इस खास मौके पर हम आपको मलाइका अरोड़ा के आलीशान घर की झलक दिखाते हैं.

मलाइका अरोड़ा का घर मुंबई के बांद्रा एरिया में स्थित है.

मलाइका अरोड़ा के घर का इंटीरियर्स बहुत ही यूनीक है.

मलाइका अरोड़ा अपने घर को प्यार से डेकोरेट करके रखती हैं.

मलाइका अरोड़ों की घर की बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलाइका अरोड़ों की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है.

फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए मलाइका 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

वहीं, टीवी शो के एक एपिसोड के लिए मलाइका लगभग 8 लाख रुपये वसूलती हैं.

