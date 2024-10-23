महल से कम नहीं है मलाइका अरोड़ा का घर, इतनी है नेटवर्थ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 23, 2024
मलाइका अरोड़ा आज 23 अक्टूबर को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं.
इस खास मौके पर हम आपको मलाइका अरोड़ा के आलीशान घर की झलक दिखाते हैं.
मलाइका अरोड़ा का घर मुंबई के बांद्रा एरिया में स्थित है.
मलाइका अरोड़ा के घर का इंटीरियर्स बहुत ही यूनीक है.
मलाइका अरोड़ा अपने घर को प्यार से डेकोरेट करके रखती हैं.
मलाइका अरोड़ों की घर की बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलाइका अरोड़ों की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है.
फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए मलाइका 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
वहीं, टीवी शो के एक एपिसोड के लिए मलाइका लगभग 8 लाख रुपये वसूलती हैं.
