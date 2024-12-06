पार्टी के लिए ट्र्राई करें Malaika Arora का ये लुक, सर्दियों के लिए है परफेक्ट आउटफिट
Pratibha Gaur
| Dec 06, 2024
अगर आप सर्दियों में पार्टीज की जान बनना चाहती हैं तो मलाइका अरोड़ा का यह लुक अपना सकती हैं.
आप मलाइका की तरह रेड कलर का शिमरी गाउन पहन सकती हैं, जिसमें आप खूब खिलेंगी.
यह गाउन ना सिर्फ सर्दी में आपको गरमाहट देगा बल्कि आपको खूबसूरत लुक भी प्रदान करेगा.
इस आउटफिट के साथ आप मलाइका की तरह अपने बालों को खुला रख सकती हैं.
साथ ही न्यूड मेकअप आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.
इसके अलावा आप मलाइका की तरह बॉस लेडी लुक को भी पार्टी में ट्राई कर सकती हैं.
व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे ब्लेजर आप पर खूब फबेगा.
आप मलाइका की तरह पैंट की जगह लॉन्ग स्कर्ट को ट्राई कर सकती हैं.
पार्टी में इस तरह का लुक अपनाने से सबकी निगाहें केवल आप पर ही टिक जाएंगी.
