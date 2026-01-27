मलाइका अरोड़ा ने फिर ढाया सितम! व्हाइट विंटेज लुक में एक्ट्रेस लगी कयामत, देखें तस्वीरें
Sadhna Mishra
| Jan 27, 2026
जब बात फैशन और स्टाइल की हो तो मलाइका अरोड़ा का नाम ना आए ऐसा हो सकता है क्या?
एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने लुक से इंटरनेट का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
मलाइका ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट विंटेज अवतार में नजर आ रही हैं. जहां उनकी सादगी और ग्लैमर का मेल देखने को मिल रहा है.
मलाइका को पिक्चर्स में व्हाइट गाउन के साथ कोट और कैप कैरी किए हुए देखा जा सकता है.
एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो इन तस्वीरों पर लाइक्स और हार्ट इमोजी की बारिश कर रहे हैं.
अक्सर बोल्ड और मॉडर्न लुक्स में नजर आने वाली मलाइका का ये 'रेट्रो चार्म' लुक साबित करता है कि मलाइका क्यों फैशन क्वीन कही जाती हैं.
