51 साल की उम्र में इस ड्रिंक को पीकर जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, आज से ही करें ट्राई
Kavita
| Nov 11, 2024
मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में एकदम फिट है.
मलाइका की स्किन वर्क लोड के बाद भी हमेशा चमकती रहती है.
इसका कारण मलाइका की एक्सराइज के अलावा एक स्पेशल ड्रिंक भी है.
कम ही लोग जानते हैं कि मलाइका रोज एक स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक पीती हैं.
मलाइका अपना वर्क आउट करने से पहले इस ड्रिंक को पीती है.
मलाइका रोज सुबह मेथी दाने, जीरा और अजवाइन के बीज का पानी पीती हैं.
इस स्पेशल ड्रिंक को बनाने के लिए मलाइका इन दानों को रात को ही पानी में भिगो देती हैं.
इस बात का खुलासा मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था.
इस ड्रिंक के अलावा मलाइका अपनी फिटनेस के लिए खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती हैं.
