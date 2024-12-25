डाइटिंग और जिमिंग है मोहमाया... 51 में जवां दिखने के लिए ये थैरेपी लेती हैं Malaika Arora
Shivani Duksh
| Dec 25, 2024
खुद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मलाइका अरोड़ा एक थैरेपी लेती हैं.
बता दें मलाइका अरोड़ा वाटर थैरेपी लेती हैं जिसकी वजह से स्किन में खिंचाव आता है.
इस बात का खुलासा खुद मलाइका अरोड़ा ने ही किया था.
वॉटर थैरेपी को करने में करीब 45 मिनट से लेकर एक घंटा लगता है.
ये एक तरह का शॉट होता है जिसमें नींबू पानी, अदरक शॉट, हल्दी का पानी और ग्रीन जूस शामिल होता है.
इसे पीने से मलाइका अरोड़ा का शरीर पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है.
वॉटर थैरेपी लेने के बाद मलाइका अरोड़ा एक घंटा योगा करती हैं.
इसके अलावा मलाइका अरोड़ा अपने खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखती हैं.
