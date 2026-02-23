मलाइका अरोड़ा ने मैक्सी ड्रेस में दिखाईं अदाएं, लोग बोले- 'भरोसा नहीं होता...'
Shashikant Mishra
| Feb 23, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोमवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्पॉट हुई हैं.
मलाइका अरोड़ा को देखते ही पैप्स के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए और फोटोज क्लिक किए.
मलाइका अरोड़ा ने भी पैप्स और मौके पर मौजूद फैंस को निराश नहीं किया.
मलाइका अरोड़ा ने फ्लोरल मैक्सी ड्रेस पहनी थी और स्माइल पास करते हुए पोज दिए.
मलाइका अरोड़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'भरोसा नहीं होता है कि ये 52 साल की हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'फिटेनस'
