वेस्टर्न ही नहीं एथनिक में भी कमाल दिखती हैं 48 की Mallika Sherawat
Ankita Kumari
| Oct 24, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत आज यानी 24 अक्टूबर को अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं.
एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत 48 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं.
आपने मल्लिका शेरावत को वेस्टर्न ड्रेस में जलवा बिखेरता तो जरूर ही देखा होगा.
आज हम आपको मल्लिका शेरावत के एथनिक लुक्स से रूबरू करवाएंगे.
रेड साड़ी में मल्लिका शेरावत बहुत ही प्यारी लग रही हैं.
मल्लिका शेरावत येलो साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही हैं.
ग्रीन ऑउटफिट के साथ मल्लिका शेरावत ने सिल्वर ज्वेलरी कैरी की है.
लाइट वेट प्रिंटेड साड़ी में मल्लिका शेरावत को देखते ही बन रहा है.
मल्लिका शेरावत ने पर्पल ऑउटफिट में ओपन हेयर रखा है.
