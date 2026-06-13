समंदर किनारे चिल करती नजर आईं मनीषा कोइराला, फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का बिंदास अवतार

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2026

मनीषा कोइराला 90s में अपने डांस, अंदाज, एक्टिंग और खूबसूरती से फैंस के दिलों पर राज करती थीं.

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हालांकि, एक्ट्रेस का बेबाक अंदाज आज भी वैसा ही, जो उनके हालिया पोस्ट में साफ नजर आ रहा है.

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मनीषा ने इंस्टा पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका वही 90s वाला बिंदास अंदाज देखने को मिल रहा है.

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तस्वीरों में एक्ट्रेस समुद्र किनारे बोल्ड लुक में पोज देती दिख रही हैं.

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फोटोज में हसीना सिर पर हैट पहने वेस्टर्न आउटफिट में दिख रही हैं.

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इन पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने शानदार कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'आपका आकार या उम्र चाहे जो बी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों.'

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मनीषा ने आगे लिखा, 'यात्रा जरूर करें। बीच पर टहलें। स्विमसूट पहनें। फोटो खिंचवाएं.'

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आगे कहा, 'अपनी स्किन पर धूप और पैरों के नीचे रेत को महसूस करें. डर या दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें.'

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लास्ट में कहा, 'आप जैसे हैं, वैसे ही जिंदगी को पूरी तरह जीने के हकदार हैं.' एक्ट्रेस की ये फोटोज फैंस को खूब पसंद आ रही है.

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