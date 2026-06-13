समंदर किनारे चिल करती नजर आईं मनीषा कोइराला, फैंस को पसंद आया एक्ट्रेस का बिंदास अवतार

इन पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने शानदार कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा, 'आपका आकार या उम्र चाहे जो बी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों.' Source: Bollywoodlife.com