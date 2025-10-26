Chhath Puja के लिए दुल्हन की तरह सजीं मनीषा रानी, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 26, 2025
देश के तमाम शहरों में छठ का त्योहार मनाया जा रहा है. बिहार में इस फेस्टिवल का काफी ज्यादा महत्व है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मनीषा रानी ने भी छठ का त्योहार मनाया है. उन्होंने इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी छठ के मौके पर दुल्हन की तरह तैयार हुईं. उन्होंने साड़ी पहनी और इसके साथ श्रंगार किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट फोटोज के साथ लिखा है, 'ये फेस्टिवल नहीं इमोशन है हम बिहारियों के लिए. जय छठी मइया.'
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी की तस्वीरें तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. एक्ट्रेस के फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बिहार की रहने वाली मनीषा रानी हर साल धूमधाम से छठ का त्योहार मनाती हैं और तस्वीर दिखाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मनीषा रानी का छठ के त्योहार वाला प्यारा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के लिए अक्टूबर बना 'मनहूस महीना', इन 7 सितारों ने कहा दुनिया को अलविदा
अगली वेब स्टोरी देखें.