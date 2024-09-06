साड़ी-सूट में बला की खूबसूरत दिखती हैं मनु भाकर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

भारत की निशानेबाज मनु भाकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

दरअसल, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नहीं बल्कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।

हाल ही में मनु भाकर को कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के सेट पर देखा गया था।

शो में मनु भाकर फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहने नजर आईं।

इसके बाद से ही मनु भाकर का एथनिक वियर काफी ट्रेंड में है।

ब्लू साड़ी में मनु भाकर बहुत ही प्यारी लग रही हैं।

ऑरेंज सलवार सूट में मनु भाकर बला की खूबसूरत लग रही हैं।

रेड साड़ी के साथ मनु भाकर ने रेड कलर का कोट कैरी किया हुआ है।

स्काई ब्लू लॉन्ग फ्रॉक में मनु भाकर को देखते ही बन रहा है।

