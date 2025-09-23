मोनालिसा ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, खास ड्रेस ने खींचा फैंस का ध्यान
Shashikant Mishra
| Sep 23, 2025
एक्ट्रेस मोनालिसा ने भोजपुरी से लेकर टीवी तक जबरदस्त एक्टिंग से ध्यान खींचा है.
मोनालिसा एक्टिंग के साथ ही अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी जानी जाती हैं.
मोनालिसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक से बढ़कर फोटोशूट देखने को मिल जाएंगे.
एक्ट्रेस ने अब खास तरह की ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया है और इसकी तस्वीरें शेयर की हैं.
मोनालिसा के ग्लैमरस अंदाज के साथ उनकी यूनिक आउटफिट पर फैंस की निगाहें टिक गईं.
मोनालिसा ने खास तरह के स्कर्ट और चोली पहनकर कैमरे के सामने जमकर पोज दिए.
मोनालिसा की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है.
